Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удары по личному составу и опорному пункту противника в приграничье. По разведанным целям экипаж отработал бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, таким образом расчистив путь для наступления передовых групп.

Десятки беспилотников ВСУ ежедневно подавляют и сажают подразделения РЭБ тульских десантников. Расчёт полностью владеет обстановкой в своей зоне ответственности, обеспечивая надежное прикрытие штурмовиков и артиллерии от ударных дронов противника, сообщает "ТВ Центр".