Названы имена новых героев спецоперации

О новых подвигах российских военных рассказали в Минобороны. Рядовой Виталий Аллахвердиев обнаружил вражеских диверсантов, которые направлялись к нашим позициям, и открыл по боевикам прицельный огонь. Несмотря на численное превосходство, радикалы понесли существенные потери и отступили.

Старший сержант Григорий Боков обеспечивает боеприпасами штурмовые подразделения и вывозит в тыл раненых. В один из рейсов вражеские FPV-дроны атаковали машину Григория, но, умело маневрируя, он смог уйти от удара и своевременно доставил боекомплект нашим передовым отрядам, сообщает "ТВ Центр".