68-летняя пенсионерка взорвала банкомат в Петербурге

Полиция задержала в Петербурге 68-летнюю пенсионерку, которая устроила взрыв в отделении Сбера на Среднеохтинском проспекте. Оказалась, что женщина проживает рядом с банком.

По предварительным данным, пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Они заставили её облить банкомат горючей жидкостью и поджечь, сообщает НТВ.

В результате взрыва сама женщина не пострадала, а отделению банка нанесён значительный ущерб: выбиты двери и стёкла, повреждён банкомат. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.