На Тайване депутаты покусали друг друга в пылу спора о бюджете

Абсолютное отсутствие парламентской этики в достижении целей продемонстрировали депутаты Тайваня, которые устроили грандиозное побоище в зале заседаний. Спор разгорелся из-за внесённых оппозицией поправок в законы о деятельности Конституционного суда, отстранении от должности чиновников и о принятии бюджета.

Законодатели от правящей партии попытались сорвать голосование, заняв президиум и заблокировав креслами вход. Однако оппозиция пошла на штурм. Народные избранники дрались, кусались и поливали друг друга водой. Причём, активное участие в происходящем принимали и женщины.

Сообщается о нескольких пострадавших. Заседание было окончательно сорвано, когда одному из депутатов удалось выкрасть текст законопроектов и выбежать с ним из зала, сообщает "ТВ Центр".