На Камчатке нашли пропавший три дня назад Ан-2

На Камчатке найден пропавший самолёт Ан-2. Находившиеся на борту два пилота и пассажир живы. Их вертолётом эвакуировали в больницу. Спасатели вели поиск трое суток в заснеженной горной местности. Авиация не могла участвовать из-за непогоды.

Три ночи почти без еды, на морозе, в снегу. Мужчины с почерневшими от холода лицами улыбаются и говорят, что сегодня их второй день рождения. Утром 19 декабря легкомоторный Ан-2 с двумя пилотами на борту поднялся в воздух из села Мильково, чтобы доставить в посёлок Оссора пассажира и груз с запчастями. По прямой - 570 километров. Но до пункта назначения самолёт не долетел из-за обледенения и потери управления.

В результате жёсткой посадки самолёт перевернулся. Выбраться из тесного салона, заваленного грузом, удалось далеко не сразу. Первым делом включили аварийный радиомаяк. На поиски пропавшего с радаров борта тут же выдвинулись спасатели. И вот, на четвёртые сутки пришла короткая, но радостная новость – борт найден.

Самолёт увидели в районе горы Тундровая с вертолёта Ми-8. Оба пилота и пассажир выжили, с собой был скудный запас продуктов. Чтобы согреться по ночам, выкопали яму в снегу. Сейчас все трое находятся под наблюдением медиков в районной больнице.

Как и положено в таких случаях, по факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего уточняются. Но главное - все живы и скоро вернутся домой.