Ряд зарубежных СМИ сравнил удары ВСУ по Казани с терактом 11 сентября. Западные журналисты пытаются понять логику атаки на столицу Татарстана, объясняя это неким сигналом, прежде всего, для США. Из восьми беспилотников шесть прицельно били по жилым домам. Эта картинка многим на Западе напомнила о трагедии, которая произошла почти четверть века назад в Нью-Йорке.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России: "Зеленский стал главой террористической ячейки, убивающей мирных людей. Имя ему Усама Бен Зеленский".

Аккурат сразу после атаки в Киев пожаловал уходящий с поста главы ЦРУ Уильям Бёрнс. Совместным фото хвастается Зеленский в соцсетях. Якобы, этот визит - прощание перед отставкой. Вероятно, Бёрнс приехал прятать концы в воду, чтобы не допустить слива компромата, считают политологи. Ведь как только Трамп вступит в должность, в Киеве начнутся аудит и расследования делишек администрации Байдена.

Проанализируют и многомиллиардные затраты американского бюджета на Украине, и личные связи западных политиков. Учитывая, как Зеленский умеет балансировать сразу на двух стульях, он может выложить на блюдечке всю мошенническую схему демократов. В обмен на свои условия мирной сделки.

Впрочем, вектор политики новой администрации Белого дома пока задаёт Илон Маск. Он уже напрямую говорит Зеленскому, что у Украины скоро не останется союзников. Предприниматель собирает сторонников из числа правых: выступает за поддержку Найджела Фараджа в Британии и партии "Альтернатива для Германии". Особенно после трагического провала коалиции Шольца, которая буквально позволила случиться теракту в Магдебурге.