Собянин поздравил московских энергетиков с праздником

Сегодня в России отмечают День энергетика. С профессиональным праздником московских сотрудников отрасли поздравил мэр Сергей Собянин.

Ежедневно более 120 тысяч специалистов обеспечивают теплом и электричеством жителей Москвы. В ближайшие годы перед ними стоят масштабные задачи - сформировать стратегический резерв мощности и значительно повысить надёжность и безопасность энергоснабжения в мегаполисе.

Мэр поблагодарил энергетиков за профессионализм, добросовестный труд, а также за помощь городам-побратимам - Донецку и Луганску.