День финансовой грамотности прошёл в "Зарядье"

Новогодний день финансовой грамотности прошёл в московском парке "Зарядье". В научно-познавательном центре "Заповедное посольство" организовали тематические викторины, мастер-классы и лекции экспертов, сообщает "ТВ Центр".

Особое внимание уделили юным посетителям. Программы подготовили для детей разных возвратов. Так младшие школьники помогли Деду Морозу составить бюджет, а ребята постарше узнали, как делать продуманные покупки во время праздничных распродаж.

Ольга Лукачёва, руководитель центра финансовой грамотности города Москвы: "Наш день финансовой грамотности необычный, он посвящён новогодним праздникам. В рамках этого мероприятия мы поговорим о том, как подготовится к Новому году и длинным праздничным выходным, о том, как сохранить свои финансы, не поддаться агрессивным маркетинговым уловкам и правильно спланировать бюджет на будущий год".