Знаменитый кардиохирург Лео Бокерия отмечает 85-летие

Сегодня юбилей у легендарного кардиохирурга, врача с мировым именем. Поздравления с 85-летием принимает Лео Бокерия.

За годы работы он спас множество пациентов, провёл несколько тысяч операций на открытом сердце. Четверть века возглавлял знаменитый Бакулевский кардиоцентр, где сейчас занимает должность президента.

Бокерия не только блестящий практик, но и выдающийся учёный. Первое открытие сделал ещё в университете - предложил оперировать в барокамере. За это получил высшую награду в СССР - Ленинскую премию.

Лео Антонович воспитал несколько поколений врачей. По его научным трудам азы кардиохирургии осваивают студенты не только в России, но и за рубежом, сообщает "ТВ Центр".