Москвичей пригласили на фестиваль оптических иллюзий "Город света"

В Москве стартовал фестиваль оптических иллюзий "Город света". Любимые сказочные персонажи теперь оживают по вечерам прямо на фасадах зданий. Проекции созданы при помощи новейших технологий.

В центре Москвы - волшебные порталы. Старинный особняк Новиковых на Большой Полянке на глазах у всех превращается в замок Снежной королевы. Фасады мгновенно покрываются снегом и льдом. Вся эта магия происходит благодаря видеомэппингу – 3D-проекции, которая учитывает все сложные архитектурные особенности здания. Продумано каждое движение героев - Снежной королевы, Герды и Кая.

Карлсон поселился в доме на Кузнецком мосту. Окна в сказку открываются и в Столешниковом переулке. Там и Жар-птица, и дуб у Лукоморья, и целый конвейер с подарками - жаль, лишь виртуальными. Деда Мороза можно заметить сразу в нескольких местах: с Водяным он отправляется на рыбалку, а потом летит на ракете в космос, мчится на тройке по кольцу Сатурна и водружает свой новогодний флаг на поверхности Луны. Эта космическая, и одна из самых сложных видеоинсталляций разместилась на Московском планетарии.

Знаменитые часы на здании Театра кукол имени Образцова как будто снова вернулись. Внутри циферблата открываются 3D-окна, появляются знакомые всем сказочные персонажи. Сам удивительный механизм, за которым любили наблюдать поколения москвичей, пока ещё на реставрации. Но до 20 января каждый вечер часы будут удивлять прохожих в видеоформате.

В рамках фестиваля "Город света" видеоинсталляции и проекции разместились сразу на десяти зданиях в центре Москвы. На Театральной площади, кстати, можно не только самим наблюдать за яркими новогодними открытками на фасаде, но и отправлять их друзьям. С помощью появляющегося на экране QR-кода, скачав понравившиеся видео на телефон.

Ловить то самое новогоднее сказочное настроение в этом "Городе света" можно каждый вечер. А вот 31 декабря и 1 января яркие волшебные световые открытки будут видны круглосуточно.