Масштабная реконструкция: мощность подстанции "Дарьино" в Одинцове увеличилась втрое

В подмосковном Одинцове открыли подстанцию "Дарьино". После реконструкции её мощность увеличилась втрое, теперь она может обеспечивать электричеством свыше 30 тысяч жителей. Масштабные работы по обновлению энергосистем идут во всем столичном регионе. В ближайшие три года "Россети" инвестируют в Подмосковье 140 миллиардов рублей.

"Здесь представлены восемь подстанций, из них пять - это наши по соглашению. "Данилово", "Дементьево", "Чехов", - говорит Александр Пятигор, генеральный директор компании "Россети Московский регион".

Практически по всему столичному региону идут масштабные работы - обновляется энергетическое оборудование и модернизируют подстанции. Одна из них - "Дарьино" - открылась в Одинцовском округе.

"Дарьино" - один из основных центров энергоснабжения муниципалитета. От нее запитаны 28 населенных пунктов, предприятия, социальные и стратегические объекты. После модернизации трансформаторная мощность подстанции увеличилась более чем втрое и появился резерв для подключения новых объектов.

"Мы видим очень высокое потребление. Мы открываем подстанцию - это одна из 20 питающих центров, которые в трехлетней перспективе будут реализованы в Московской области", - сообщил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Большая часть оборудования в "Дарьино" - отечественного производства. Кроме того, на подстанции появилось дистанционное управление. В ближайшие два года построят 8 новых питающих центров и модернизируют 18 подстанций.

"Мы разработали трехлетнюю программу модернизации сетевого хозяйства - это строительство новых питающих центров - это реконструкция питающих центров, строительство новых высоковольтных ЛЭП, суммарно это 140 млрд рублей на три года", - сообщил Андрей Рюмин, генеральный директор ПАО "Россети".

В это воскресенье отмечается День энергетика. Губернатор вручил награды лучшим сотрудникам компании - тем, благодаря кому в домах есть свет и тепло.