В результате решительных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Лозовая в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

За последние 24 часа освобождён ещё один населённый пункт – Красное в ДНР. Авиация, артиллерия и ракетные войска ударили по инфраструктуре военных аэродромов и цехам по производству ударных беспилотников на Украине.

Средства ПВО сбили в течение суток украинскую ракету "Нептун", два американских снаряда HIMARS и 100 беспилотников самолётного типа.