Москвич-многожёнец Сухов: как такое возможно в ХХI веке

Один из самых обсуждаемых героев недели - москвич Иван Сухов. Его удивительную семью активисты предложили проверить органам опеки, а его самого - психиатрам.

Всё после интервью, которое он дал одному интернет-каналу. В нём Сухов откровенно рассказал, что жены у него три, детей от них - 14. Живут они все вместе в обычной трёшке и горя не знают.

Одних шокировало многожёнство, это при действующем Семейном кодексе. Других - теснота и правила распорядка. Третьих - планы и дальше плодиться и размножаться в полном соответствии с библейскими заветами.

Евгения Проскурнова встретилась с Иваном Суховым и выяснила: как всё это вообще возможно (смотрите видео).