В Москве для семей участников СВО подготовили новогоднюю программу

Интересная новогодняя программа ждёт в Москве семьи участников спецоперации. Подробности сообщил у себя на странице в соцсети Сергей Собянин.

Прежде всего, дети от 3 до 13 лет получат сладкие подарки, пригласительные билеты на новогодние ёлки и катки. Для доставки сладких подарков уже сформирована команда Дедов Морозов, отметил мэр.

Также специальные подарки к новогоднему столу получат жёны и родители военных. А в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей пройдут увлекательные занятия и мастер-классы.