Телефонные мошенники активизировались перед Новым годом

Эксперты отмечают рост активности телефонных мошенников перед Новым годом. Звонки от злоумышленников раздаются в основном у пенсионеров, их легче обмануть и толкнуть на необдуманные поступки.

В частности, за последнюю неделю количество попыток поджога административных зданий и банков под влиянием мошенников выросло в России на 30%, сообщили в пресс-службе Сбербанка. Люди готовы выполнить практически любые требования злоумышленников, чтобы вернуть свои деньги, похищенные ими.

Как правило, мошенники просят снимать на видео процесс нападения. Правда, даже после этого деньги обманутым людям никто не возвращает.

Только за один день, 21 декабря в Москве и Санкт-Петербурге произошли более десяти поджогов отделений почты, банков, банкоматов и полицейских машин. В Москве и Подмосковье обманутые мошенниками граждане взрывали петарды и фейерверки в торговых центрах.