Путин открыл движение на новых участках трассы М-12

Развитие транспортного каркаса страны идёт последовательно и непрерывно, заявил президент Владимир Путин на открытии транспортных объектов. В частности, открыто движение на новых участках магистрали М-12 в Татарстане и Башкирии.

Также в эксплуатацию вводится дорожная развязка в Санкт-Петербурге, скоростной подход к Крымскому мосту и обход деревни Малые Вязёмы в Подмосковье. Глава государства принял участие в торжественной церемонии по видеосвязи, сообщает ТАСС.

Президент отметил высокую популярность трассы М-12. За год от Москвы до Казани по ней проехали более 26 миллионов автомобилистов, перевезено порядка 70 миллионов тонн грузов. Путин пообещал, что эта значимая для страны магистраль будет продлена в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на восток.

Также глава государства сказал, что обновленный дорожный нацпроект включает в себя борьбу с автомобильными пробками из-за сужения трасс, в том числе в новых, исторических регионах России. Помимо этого, президент ещё раз отметил важность строительства современной магистрали вокруг Азовского моря.

Обратившись к теме авиасообщения, президент поставил задачу к 2030 году повысить его интенсивность в полтора раза по сравнению с 2023 годом. Для этого нужно активнее наращивать прямое авиасообщение внутри и между регионами, реконструировать региональные аэропорты и аэродромы.