Путин: Противник пожалеет об атаке на Казань

Противник, желающий нанести поражение России, пожалеет об этом и столкнётся с многократно большими разрушениями. Так Владимир Путин прокомментировал атаку ВСУ на Казань, передаёт ТАСС.

Глава государства выразил уверенность в том, что руководство города восстановит всё, сто было повреждено накануне. "Россия будет не просто восстанавливать ущерб, но двигаться вперёд ещё большими темпами", - пообещал президент.

Утром 21 декабря Казань подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. В общей сложности восемь объектов в городе были атакованы. Шесть беспилотников врезались в жилые дома в трёх районах.

Рядом с одной из пострадавших многоэтажек в элитном ЖК "Лазурные небеса" был развёрнут оперативный штаб, куда через несколько минут после атаки прибыли руководители региона и города.

Как рассказали в Минобороны, атака Казани велась в три волны с разных направлений. Три беспилотника уничтожены дежурными средствами ПВО, ещё три аппарата были подавлены средствами РЭБ.