В России создали дрон для полётов в тоннелях метро

Российские инженеры из университета "Иннополис" сконструировали беспилотник, который может работать в замкнутых пространствах, где недоступен сигнал со спутника и которые потенциально опасны для человека.

Аппарат в состоянии создавать детальные 3D-модели таких объектов, пишет Telegram-канал "Беспилот".

Защищённый дрон оснащён высокоточной камерой и системой управления, которой не нужен GPS-сигнал. Он использует технологию SLAM для построения карты окружающего пространства в реальном времени.

Уже известно, что новую разработку планируют испытать в метрополитене для мониторинга инфраструктуры подземки.