Собянин рассказал о сохранении исторической памяти в Москве

В Москве бережно хранят память о людях и событиях, оставивших яркий след в истории страны. Об этом на своей странице "ВКонтакте" подробно рассказал Сергей Собянин.

В этом году в столице появились десять памятников. В частности, монументы "Героям-молодогвардейцам" и прославленному лётчику Валерию Чкалову.

Кроме того, в Москве открыты 26 мемориальных и семь памятных досок. Ещё в столице появились улицы и проспекты, названные в честь знаменитых людей. Наконец, исторические названия получили две будущие станции метро - "ЗИЛ" и "Достоевская".