Фицо прилетел в Москву на экстренную встречу с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Кремль для срочных переговоров с Владимиром Путиным. Ранее глава словацкого правительства планировал обсудить с российским президентом вопрос транзита газа через Украину.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча проходит в формате "один на один". По словам представителя Кремля, визит Фицо в Москву был запланирован ранее, передаёт ТАСС.

31 декабря заканчивается договор о транзите российского газа через территорию Украины. Киев не планирует его продлевать. Из-за этого ряд европейских государств останутся без газа.

Ранее Фицо говорил, что решение Владимира Зеленского отказаться от продления транзита российского газа через Украину вызовет в Словакии к кризис.