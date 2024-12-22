Трамп признался, что ждёт встречи с Путиным

Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с Владимиром Путиным как можно скорее. Это нужно для скорейшего урегулирования конфликта на Украине.

Об этом избранный президент США заявил на консервативном форуме Am Fest. По его словам, Путин и он ждут этой встречи, сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп занимал пост президента США в 2017-2021 годах. 5 ноября этого года он снова был избран президентом. Инаугурация назначена на 20 января.

Во время предвыборной кампании Трамп не раз заявлял, что урегулирует конфликт на Украине. В одном из таких заявлений даже прозвучало, что он сделает это за 24 часа.