Встреча Путина и Фицо — это прорыв экономической и политической блокады, которую устроили западные страны. Об этом в разговоре с ТВЦ заявил директор института политических исследований Сергей Марков.

По его мнению, прочность политической дисциплины на Западе начала колебаться из-за отсутствия успехов у ВСУ и их спонсоров.

Марков отметил, что сейчас Запад постепенно раскалывается. Он считает, что большинство в Еврокомиссии будут против Словакии и будут её осуждать. При этом найдутся и те, кто промолчит, а некоторые и вовсе про себя скажут: "Фицо — молодец".