Появились подробности переговоров Путина с Фицо

Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьер-министра Словакии. Роберт Фицо приехал в Москву с рабочим визитом.

Они общались с глазу на глаз. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, визит был согласован в максимально короткие сроки и был запланирован "несколько дней назад".

Среди тем, которые обсуждали лидеры, международные вопросы и поставки российского газа в Словакию. Ранее в Киеве заявили, что намерены с 1 января полностью прекратить транзит газа в Европу через свою территорию. Фицо указывал, что такое решение Зеленского приведет Словакию к кризису.