В Харьковской области подразделения группировки "Запад" полностью освободили от неонацистов населенный пункт Лозовая. В ходе боев успешно отражены шесть контратак противника. Еще один населенный пункт - село Красное в ДНР - взяли под контроль бойцы группировки "Центр". За сутки только на этих двух участках фронта потери ВСУ составили более 960 военнослужащих.

Мощная поддержка для штурмовиков огонь артиллерии. На Красноармейском направлении расчеты РСЗО "Град" нанесли удар по скоплению живой силы и технике ВСУ на линии боевого соприкосновения. Работали по заданным координатам - на расстоянии более 15 километров.

А это уже точечно работает экипаж САУ "Гвоздика". Огонь с переднего края корректирует воздушная разведка. В этот раз накрыли позицию миномета и место запуска БПЛА противника. Продвигаясь вперед, наши военные эвакуируют мирных жителей, которые отказались выехать на территорию Украины. Мотострелки с Сахалина вывели людей из села Островского в ДНР. Идти пришлось небольшими группами по лесополосе под минометными обстрелами и атакой FPV-дронов.

В Курской области наши военные день за днём выдавливают врага из приграничных районов. Сокрушительные удары по позициям ВСУ наносит армейская авиация. Экипажи вертолетов Ми-35М в составе тактической группы ударили по опорному пункту противника.

Передовой авианаводчик подтвердил - цель уничтожена. Выполнив поставленную задачу, пилоты на предельно малой высоте совершили противоракетный маневр и благополучно вернулись на аэродром вылета.