Минобороны представило новых героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Младший сержант Андрей Амагзаев под артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ смог удержать свой участок обороны, уничтожив квадроцикл и живую силу неонацистов. Грамотно действуя в бою, он занимал выгодные позиции и вёл прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающему противнику. Враг понёс большие потери и, не сумев прорвать нашу линию обороны, отступил.

Ефрейтор Иван Анощенко во время боевого дежурства обнаружил три БПЛА противника и, применив противодроновое ружье, посадил вражеские беспилотники. А затем, рискуя жизнью, обезвредил установленные на FPV-дроны взрывные устройства. Благодаря мужеству Ивана Анощенко удалось избежать потерь среди наших военных.