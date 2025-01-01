С 1 января вырастут штрафы за нарушения ПДД: подробности

С первого января увеличиваются штрафы за нарушения на дорогах. Законопроект уже принят Госдумой и Советом Федерации и ожидает подписи президента. Это первое повышение за последние 17 лет. Авторы инициативы настаивают - изменения назрели: штраф должен быть весомым, чтобы стимулировать водителей соблюдать правила. Например, за езду в нетрезвом виде придётся выложить 45 тысяч рублей. Как изменятся другие штрафы?

116 тысяч ДТП, в которых погибли почти 13 тысяч человек. Это статистика по России только за прошедшие 11 месяцев. В среднем по одному человеку на каждую восьмую аварию. Эта цифра хоть и существенно меньше, чем в прошлом году, но всё равно пугающая, считают в Госдуме. Именно необходимостью повышения уровня безопасности депутаты и объясняют увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения.

"Необходимо максимально минимизировать число и нарушений ПДД, и ДТП", - отметил Анатолий Выборный, заместитель председателя комитета Государственной Думы оп безопасности и противодействию коррупции.

Поэтому с 1 января 2025 года наказание уже будет более серьёзным. За, допустим, превышение скоростного режима будет от 750 рублей до 7,5 тысячи рублей. И примерно такое же наказание будет за выезд на встречку.

Выложить в полтора раза больше привычной суммы придётся ещё и за несоблюдение требований разметки или знаков; при повороте или развороте в неположенном месте; за движение по выделенной полосе; за нетрезвое вождение; не пристёгнутый ремень и проезд на красный свет светофора. Кроме того, появляется новая ответственность – если сейчас за повторное использование автомобиля без полиса ОСАГО никаких штрафов не берут, то с 1 января за это нарушение придётся заплатить от 3 до 5 тысяч рублей.

Для Москвы и Санкт-Петербурга по некоторым штрафам устанавливается отдельный повышенный тариф. Например, за несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих стоянку или остановку.

В регионах этот штраф будет в размере 2,5 тысячи рублей, а в двух столицах – 4,5. И чиновники объясняют такую разницу далеко не зажиточностью москвичей, а лишь иным ритмом жизни, где другие расстояния, другие скорости и возможности.

"Москва, хотим мы этого или нет, она вынуждена делать и повышенные штрафы, устанавливать повышенные штрафы. Для того, чтобы максимально сдержать тех, кто желает похулиганить. И позаботиться о том, чтобы и дороги были достаточно просторные, и возможности для манёвров были достаточно комфортные", - отметил Анатолий Выборный.

Штрафы увеличивают, а размер скидки, наоборот, понижают - с 50 до 25 процентов. Действовать она, правда, будет уже в течение 30 дней, вместо 20 - как сейчас.

Ну а те, кто нарушают правила систематически, да ещё зачастую демонстративно не оплачивает их, по мнению экспертов, ужесточения санкций только заслуживают.

Законопроект уже прошёл все три чтения в Государственной Думе, а в пятницу практически единогласно одобрен Советом Федерации. И, по словам депутатов, это отличный стимул начать путь к исполнению своего желания о финансовом благополучии, которое загадал с боем курантов. Иными словами, ездишь по правилам - сохраняешь семейный бюджет.