Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. Уничтожен беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области. По информации губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

Накануне стало известно, что во время атаки дронов ВСУ на Казань полицейские сбили из стрелкового оружия один беспилотник, летевший к зданию в ЖК "Лазурные небеса". В управлении гражданской защиты города отметили, что сотрудники полиции таким образом предотвратили третье поражение дома и возможные жертвы.