В России началась последняя в этом году рабочая неделя. Она будет шестидневной

В России началась последняя в этому году рабочая неделя. Она будет шестидневной.

Россиянам придется поработать с понедельника по субботу. Выходной 28 декабря был перенесен на понедельник, 30 декабря. 31 декабря стало нерабочим за счет переноса выходного с 7 января.

Благодаря этому отдыхать мы будем непрерывно 11 дней — с 29 декабря по 8 января.

Стоит отметить, что 28 декабря будет обычным рабочим днем, а не сокращенным.

Ранее идею короткого дня в субботу отверг министр труда Антон Котяков. "Работать-то все-таки надо", - сказал чиновник.