Польша каждые две недели отправляет партии оружия на Украину

Западное вооружение прибывает на Украину не реже раза в две недели. Поставки идут через Польшу, сообщил пленный военнослужащий ВСУ.

Вячеслав Гнидь сдался в плен бойцам группировки "Восток" несколько дней назад в Великой Новоселке. Военнослужащий украинской 110-й отдельной бригады теробороны рассказал, что долгое время он служил в такелажной роте в Ивано- Франковске, где занимался разгрузкой составов и грузовиков.

По приведенным пленным данным, приходилось работать день и ночь. Разгружали тысячи поставленных Западом снарядов, грузы прибывали из Польши на фурах с польскими номерами. Также роту отправляли на разгрузку железнодорожных составов. Больше всего прибывало кассетных боеприпасов 155-го калибра, снарядов для РСЗО "Град" чешского производства, а также мин и гранат, передает ТАСС.