Навязчивая идея: Трамп снова положил глаз на Гренландию

Дональд Трамп не отказался от навязчивой идеи приобрести Гренландию. О своем желании избранный президент США заявил, объявляя о назначении нового посла в Дании, которой принадлежит остров на правах автономии.

Новым посланником США в Дании стал Кен Хауэри. Ранее он был послом в Швеции и занимался бизнесом. По мнению Трампа, Хауэри "прекрасно справится" со своей новой работой.

"В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки полагают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью", — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

В 2019 году СМИ писали, что Дональд Трамп, будучи президентом США, рассматривал возможность покупки Гренландии. Позднее он сам подтвердил эту информацию, но оговорился, что интересовался этим вопросом "стратегически".

В Дании на желания Трамп отреагировали нервно. Там назвали идею продажи Гренландии абсурдной. Власти самого острова заявили, что он не продается.

В 2020 году бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор рассказал, что Трамп хотел обменять Пуэрто-Рико на Гренландию.