Визит словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Москву оценили его соотечественники в Европейском парламенте. Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал встречу Фицо с президентом России Владимиром Путиным "пощечиной Зеленскому".

Блага отметил, что большинство словацкого народа чувствует к России сильные симпатии. Россия – не враг и не находится со Словакией в состоянии войны, добавил евродепутат. Он подчеркнул, что Фицо борется за национальные интересы Словакии - даже против воли "подстрекателей войны в Брюсселе". И лучшей пощечины за свою заносчивость Зеленский получить не мог, написал Блага в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле Роберта Фицо, прибывшего с рабочим визитом в Москву. Премьер Словакии заявил, что его поездка стала реакцией на слова Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.