Кремль анонсировал зарубежные поездки Путина в январе

Владимир Путин в начале 2025 года планирует зарубежные поездки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Поездки состоятся в январе, сказал Песков агентству РИА Новости.

В какие именно страны поедет Путин, пресс-секретарь главы государства не уточнил.

Последняя зарубежная поездка Владимира Путина состоялась в декабре. Тогда президент ездил в Белоруссию для встречи с Александром Лукашенко.

В ноябре Путин ездил в Казахстан, где принял участие в саммите ОДКБ. В октябре президент был в Туркменистан, а в сентябре посещал Монголию.