Российские войска стремительно развивают наступление к западу от Угледара. Поступают сообщения, что неонацистов выбили из крупного села Сторожевое. Также наши бойцы продвигаются к северу от Купянска, расширяя плацдарм на реке Оскол. И одна из самых тяжёлых ситуаций для киевских боевиков - в пригородах Красноармейска. Его освобождение, а также взятие под контроль угольных шахт нанесёт мощный удар по металлургической промышленности Украины и создаст риски для полного блокирования отрасли. Успехи - и на других направлениях.

С высоты птичьего полёта с помощью дронов разведчики замечают в руинах едва различимое движение. В брошенном доме оставленного мирными жителями населённого пункта на правобережье Днепра попытались затаиться украинские националисты. Но раскрыли себя. Их координаты незамедлительно передают артиллеристам. На позиции выходит экипаж "крылатой пехоты" на самоходном орудии "Нона" и решительно рушит все планы врага.

В Запорожской области на Ореховском направлении мобильные группы соединения специального назначения дали отпор боевикам на тяжёлой технике в районе села Вербовое. Разведывательными дронами установили, где именно засели радикалы, а с помощью ПТРК лишили их возможности сопротивляться.

Поддерживают наступления и расчёты РСЗО "Град" группировки войск "Центр". На Красноармейском направлении в районе Покровска реактивные системы залпового огня осколочно-фугасными снарядами стёрли с лица земли замаскированные огневые точки противника, которые попытались скрытно расположиться в лесополосе.

В этом полуразрушенном здании в Курской области боевики засели плотно. Однако, какие бы попытки продвинуться вперёд не предпринимали, подавляющее большинство останется теперь на российской земле – но в бесславии и забвении.