Зурабишвили потребовала согласовать внеочередные парламентские выборы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала провести внеочередные парламентские выборы и согласовать дату до 29 декабря - в этот день истекают ее полномочия.

Новые громкие заявления политик сделала на митинге протеста в Тбилиси. Зурабишвили продолжает раскачивать ситуацию в стране, несмотря на предостережения властей.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе напомнил, что назначение перевыборов противоречит конституции. Если президент все-таки решится на такой шаг, ей грозит уголовная ответственность.

Пересмотра итогов голосования добивались и участники демонстрации. На этот раз акция прошла мирно. Полиции даже не пришлось стягивать к проспекту Руставели дополнительные наряды.

Противники властей выходят на митинги ежедневно, начиная с конца ноября. Поводом послужило решение правящей партии "Грузинская мечта" заморозить переговоры о вступлении страны в ЕС и отказе от его бюджетных грантов.