КПРФ отправляет новогодний гуманитарный конвой в ДНР и ЛНР

Праздничное настроение для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также участников СВО. Новогодний гуманитарный конвой в прифронтовые районы сегодня направляет партия КПРФ. Машины доставят более 150 тонн грузов - тысячи подарков для детей и, конечно, продукты, лекарства, зимнюю одежду и обувь.

Кроме того, в зону боевых действий привезут специальное снаряжение и оборудование для российских военных. Это уже 132-й гуманитарный конвой от КПРФ. Отправку организовали Центральный Комитет партии, региональные отделения и трудовые коллективы.

"Отправляем мы с вами сегодня 200 тысяч подарков детям. Ребятам, которые живут в Новороссии, которые испытали все ужасы этой страшной войны, нашествия нацистско-бендеровских полчищ. Семьям, которые потеряли своих близких, которые продолжают сражаться. Нашим ребятам, которые на передовой сегодня, по всей линии фронта ведут наступление", - отметил Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ.