На Черноморском побережье продолжаются работы по очистке пляжей от мазута

На Черноморском побережье после ночного шторма и, несмотря на сложные погодные условия, возобновили работы по очистке пляжей от мазута. Уже собрали более 17 тысяч тонн загрязнённого нефтепродуктами песка в Анапе и Темрюкском районе.

Спасатели вместе с волонтёрами прошли около 40 километров территории. Ликвидировать последствия ЧП помогают добровольцы со всей страны. Сейчас их количество выросло до восьми с половиной тысяч человек. На месте им выдают инвентарь, средства индивидуальной защиты и обеспечивают питанием.