Крупная авария с участием автобуса в Москве попала на видео

Обстоятельства крупного ДТП расследуют столичные автоинспекторы. Минувшим вечером на одном из перекрестков на юге Москвы столкнулись автобус, пожарный КамАЗ, спешивший на вызов и несколько легковых автомобилей.

Момент аварии попал в объектив камеры дорожного наблюдения. По предварительным данным, водитель автобуса не пропустил машину МЧС с включенным спецсигналом. От удара пассажиров выбросило из салона на проезжую часть.

В общей сложности в инциденте пострадали 15 человек, в том числе ребенок и двое спасателей. У многих ушибы и сотрясение мозга, всем оказана медицинская помощь. Был задействован в том числе вертолет Московского авиацентра.