Наталья Фатеева отмечает 90-летний юбилей

Поздравления с юбилеем принимает сегодня замечательная актриса Наталья Фатеева. Народной артистке РСФСР исполнилось 90. Одна из первых красавиц советского кинематографа, за свою карьеру Фатеева воплотила на экране свыше 70 ярких образов.

Настоящая всенародная любовь и слава обрушились на неё после выхода в свет романтической комедии "Три плюс два", где юная актриса блестяще исполнила роль укротительницы тигров Зои. Потом были такие картины как "Песни моря", "Джентльмены удачи", "Место встречи изменить нельзя", "Человек с бульвара капуцинов".

В фильмографии Фатеевой есть и драматические работы. За роль в ленте "Летящие по ветру листья" Наталья Николаевна удостоена премии "Ника". А ещё голосом Фатеевой на российских экранах говорят Софи Лорен, Барбара Брыльска, Беата Тышкевич и другие мировые знаменитости.