В Якутии нашли тушу мамонтенка возрастом 50 тысяч лет

На такую находку боязно даже дышать! То, что за 50 тысяч лет туша мамонтёнка сохранилась в таком почти идеальном состоянии, не просто редкая удача - мировая сенсация! Подобных находок по всему миру сделали всего шесть. Эта седьмая.

"Это благодаря случаю. Когда местные жители оказались в нужное время в нужном месте. Увидели, что мамонт практически полностью вытаял, вытаял до поясницы. И под тяжестью грунта он фрагментировался", - рассказал Максим Чепрасов, заведующий лабораторией музея мамонта Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

Кратер Батагайка - в Верхоянском районе Якутии. Неподалёку - одноимённый посёлок. Ещё в июне двое жителей обнаружили переднюю половину туши мамонта, которая свисала из стены в вытаявшем слое почвы. Вскоре под собственным весом она провалилась на дно. Задние ноги и тазобедренная часть остались в мерзлоте. Мужчины соорудили носилки, находку подняли на поверхность и поместили в ледник. Это стоило огромных усилий, учитывая 80-метровую глубину провала и вес фрагмента туши - 110 кг. Как только учёным сообщили об уникальной находке, они срочно прибыли на место и на самолёте доставили мамонтёнка в Якутск, в Северо-Восточный федеральный университет.

"Предварительно, биологический возраст находки - около года. Может, чуть старше", - отметил Максим Чепрасов.

Отлично сохранилась голова: уши, глазницы... Поразительно, что на месте хобот: когда туша животного вытаивает, её начинают поедать современные хищники. Нос, уши обычно становятся добычей, в первую очередь. Небольшая часть передних конечностей мамонтёнка, например, стала для кого-то обедом. Учёным предстоит исследовать детально внутренние органы. То, что найдут в желудочно-кишечном тракте, позволит определить, в какое время года погиб детёныш.

Обнаруженный детёныш мамонта - девочка. Ей уже дали имя: Яна - по названию реки, протекающей рядом с местом уникального открытия. Определить, что находке 500 веков, помог радиоуглеродный анализ. Предстоит провести анатомо-морфологические, микробиологические, генетические исследования. В Музее мамонта рассказали, что надеются обнаружить целые ядра клеток - для возможного клонирования.

Уже ясно: Яна отличается от своих сородичей. У неё, например, меньше уши - при схожих габаритах тела: высота в холке 120 см, вес 180 кг. У юной самки нет бивней, хотя, по возрасту уже должны были появиться. Почему? Предстоит выяснить. Как погибла Яна, тоже есть предположение: чаще всего малыши мамонтов проваливались в болота, по этой причине они так хорошо и сохранялись спустя тысячи лет.