Один человек погиб при пожаре на складе на юго-западе Москвы

Работник производственного комплекса стал жертвой пожара в промышленном здании на юго-западе Москвы. Тело обнаружили спасатели, сообщили в экстренных службах.

Ранее сообщалось о пожаре в двухэтажном промышленном здании на 1-й Горловской улице в столичном районе Южное Бутово. В нем хранились пластиковые материалы. Первоначально пожарные говорили о горении на площади 300 квадратных метров.

Позже в МЧС сообщил о ликвидации открытого горения на 350 квадратных метрах. При разбое завалов обнаружено тело сот рудника предприятия, передает РИА Новости.