Как встретить Новый год без разочарований, и даже получить от этого удовольствие

В России началась последняя в этом году рабочая неделя. Потрудиться придется шесть дней, зато потом россиян ждет 11 выходных подряд. А пока что мы заняты подготовкой к встрече Нового года. Это время зачастую становится источником стресса, ведь нужно успеть доделать все дела, отдать долги, купить всем подарки, накрыть стол и еще множество разных забот. Да и сами каникулы тоже нужно провести с максимальной продуктивностью: посетить родственников, сходить на все выставки. В результате новогодние праздники фактически превращаются в еще одну рабочую неделю.

Сама по себе новогодняя ночь — это просто вечер, говорят психологи, но с детства мы привыкли ждать от смены года чего-то необычного, ждать чуда. Строим планы, мечтаем о красивом, уютном вечере в свитерах с оленями, атмосфере добра и любви. Со всех сторон еще и воздействует "информационный шум" — идеальные семьи в телевизоре, богато украшенные дома в рекламе.

Однако зачастую наши желания наталкиваются на суровую реальность: отношения с семьей не такие уж хорошие, создать идеальную картинку не удалось, друзья разъехались, а встретить Новый год и вовсе не с кем.

В такие моменты важно не требовать от себя слишком многого, а принять, что реальность не совпадает с ожиданиями. Разрешить себе побыть без новогоднего настроения, если его нет. Ведь такое тоже бывает и это нормально.

Не получилось идеально нарядить елку, украсить квартиру и накрыть праздничный стол? Пускай так, дайте место неидеальности в вашей жизни. Задайте себе вопрос: для кого я хочу сделать все совершенно, для чего мне это, действительно ли я этого хочу? И тогда может оказаться, что это не ваши потребности, а желание быть хорошей(им) для мужа, мамы, детей, желание угодить кому-то, показать красивую картинку в соцсетях. А на самом деле вам достаточно одного салата, горсти мандаринов и новогоднего колпака на голове. А может быть, вам вообще хочется послушать бой курантов и лечь спать. И это тоже нормально. Ведь праздник — это даже не внешние атрибуты, а атмосфера и внутреннее состояние.

Если отметить Новый год не с кем, но хочется, подумайте, как организовать праздник так, чтобы порадовать себя. Например, не тратить силы на украшение ёлки дома, а сходить 31 декабря в парк и посмотреть на ель, которую украсили за вас.

Если отношения с семьей не самые хорошие и есть риск, что празднование завершится выяснением отношений, подумайте, как этого избежать. Например, заранее договориться не обсуждать за столом острые темы и мягко, но настойчиво прекращать такие разговоры, если их все-таки заводят. И, конечно, подумать о целесообразности употребления алкоголя, ведь зачастую градус споров прямо пропорционален количеству выпитого.

Если нет новогоднего настроения и декабрь так вымотал, что ничего не хочется, подумайте, что и как добавить в свою жизнь так, чтобы чуточку снизить напряжение. Например, не толкаться в магазинах или стоять у плиты, а заказать все онлайн. Делегировать часть обязанностей близким. А освободившееся время посвятить себе: принять ванну, сходить на массаж, посмотреть фильм или покататься с горки. Позволить себе отдохнуть и побыть беззаботным. Хотя бы эти 11 дней.

Денис Нарыльнев для "ТВ Центра"