Если Москва не найдет способа доставить Кишиневу газ, то Молдавия отыграется на Приднестровье. О заявлении молдавского президента Майи Санду сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Российско-украинский договор о транзите природного газа прекращает действие 31 декабря 2024 года. В Киеве заявили, что продлевать его не намерены. Как заявила Санду на совещании по вопросам энергетической безопасности страны, если Москва не найдет способ доставить в Молдавию газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье.

Молдавский лидер, в частности, приказала завести уголовные дела в отношении руководства ПМР по статье о сепаратизме. Рядовых жителей Приднестровья будут подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона.