ВС России ликвидировали группу наемников в Великой Новоселке

Группу иностранных наемников уничтожили ВС России в Великой Новоселке. Иностранцы пытались покинуть поселок, сообщили силовики.

По их данным, радиоперехват зафиксировал в эфире иностранную речь. Затем за группой был установлен визуальный контроль. Наемники пытались покинуть Великую Новоселку на пикапах. Операторы БПЛА догнали иностранцев на выезде из поселка. Группа наемников уничтожена ударами FPV-дронов, сообщили ТАСС в силовых структурах.

Ранее стало известно, что наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries. Соединение, в которое входят бывшие полицейские и военные, будет воевать на стороне Киева. О своих планах наемники сообщили в соцсетях.