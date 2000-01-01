Сначала Сирия, теперь жена: Асма Асад подала на развод

Последние дни СМИ активно обсуждают разлад в семейных отношениях Башара и Асмы Асад. По слухам, супруге свергнутого президента Сирии не нравится в Москве и она хочет вернуться в родную Великобританию.

Как пишет The Jerusalem Post, Асма Асад уже подала на развод. Она также обратилась в российский суд с просьбой разрешить ей выехать из России. Сейчас ее заявление рассматривают власти. По данным издания, супруга бывшего президента Сирии намерена вернуться в Лондон, в котором родилась и выросла.

Ранее о желании Асмы Асад развестись с мужем сообщал Haber Turk. По данным издания, на решение супруги экс-президента Сирии повлияли ограничения, связанные с пребыванием в России как получателей политического убежища.

49-летняя Асма Асад родилась в британской столице в обеспеченной семье выходцев из сирийского Хомса. Окончила Королевский колледж Лондона. В 2000 году уехала в Сирию, где встретилась с будущим мужем.

Башар Асад вместе с супругой покинул Сирию 8 декабря после того, как вооруженные повстанцы захватили власть в стране.