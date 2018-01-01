Российские министры приняли участие в акции "Ёлка желаний"

Мечты юных жителей новых регионов, детей участников СВО и сирот спешат исполнить члены правительства в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний".

Шарики с новогоднего дерева, установленного в Кремле, снял вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Семилетнему Саше из Ростовской области он поможет встретиться с гимнастом Никитой Нагорным, а Диме из Ярославля - с хоккейной командой "Локомотив".

Благодаря министру культуре Ольге Любимовой Мария из Кирова посетит киностудию "Мосфильм", а Никита из Костромской области - телецентр "Останкино".

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко организует для Анны из Коми экскурсию в МГТУ имени Баумана. Акция "Елка желаний" проводится с 2018-го года. За это время мечты 200 тысяч детей стали реальностью.