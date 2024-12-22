Трамп цитатой из Путина ответил на вопрос о завершении украинского конфликта

Дональд Трамп открыт для встречи с Владимиром Путиным. Избранный президент США процитировал президента России в речи о завершении украинского конфликта. Речь идет о фразе Путина, сказанной им во время прямой линии 19 декабря, пишет Bloomberg.

Владимир Путин, отвечая на вопрос американского журналиста, сказал, что готов к встрече с Трампом – если лидер США этого захочет. Российский лидер отметил, что Трамп ничего по этому поводу не говорит, лидеры не общались уже более четырех лет.

Дональд Трамп в своем выступлении заявил, что "будет этого ждать". Он процитировал слова Путина, напомнив о своем предвыборном обещании положить конец боевым действиям на Украине. Ранее европейские наблюдатели отмечали, что Трампу не нужны посредники для беседы с Путиным.