В Кремле опровергли развод Башара Асада с женой

В Кремле опровергли сообщения ряда западных и арабских СМИ о разводе Башара и Асмы Асад и желании супруги экс-президента Сирии уехать из Москвы. По словам пресс-секретаря президента России, это фейк.

"Это не соответствует действительности", - сказал Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее о желании Асмы Асад развестись с мужем сообщил Haber Turk. По данным издания, на решение супруги экс-президента Сирии повлияли ограничения, связанные с пребыванием в России как получателей политического убежища.

Как писала газета, Асма Асад якобы уже подала заявление на развод и запросила разрешение на выезд из России. 49-летняя супруга экс-президента Сирии захотела вернуться в Лондон, в котором родилась и прожила до 2000 года.