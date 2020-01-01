Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии

Александр Лукашенко зарегистрирован кандидатом на пост президента Белоруссии. Решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии республики.

В ЦИК сообщили, что в поддержку выдвижения действующего главы государства кандидатом в президенты собрано более 2,5 миллиона подписей избирателей. Достоверными признано 2 518 145 автографов при 100 тысячах необходимых.

Александр Лукашенко будет баллотироваться на пост главы белорусского государства уже в седьмой раз. Предыдущие выборы прошли в 2020 году. Тогда кандидат получил более 80% голосов избирателей, передает ТАСС.