Как развивается транспортный каркас Москвы

В районе деревни Мамыри возводят развязку, которая обеспечит удобный проезд к будущей станции метро "Корниловская" Троицкой линии. А в другой части города строят ещё одну развязку. Она будет снимать нагрузку с Московского скоростного диаметра в сторону метро "Царицыно". Большинство проектов планируют заверить уже в будущем году.

Сейчас быстрого съезда с Московского скоростного диаметра в Царицыно и соседние с ним районы нет. А здесь, по словам автомобилистов, он просто необходим. Удобная дорога есть, но некоторых поворотов всё-таки не хватает. И именно над ними сейчас и работают, дополняя транспортный каркас Москвы. В том числе и на Каспийской улице на юге столицы. Там строят эстакаду, которая обеспечит удобный подъезд в свои кварталы жителям южной части города.

"Это развязка, которая будет снимать нагрузку с МСД и перераспределять в сторону метро "Царицыно" и дальше на ЮВХ", - сообщил Евгений Бударин, начальник производственной службы компании-подрядчика.

Условия строительства довольно непростые. По соседству плотная городская застройка. Рядом линии электропередачи и крайне рельефная местность. Кроме того, на пути следования новой дороги, которая растянется на 4,5 километра, идёт река Городня. Поэтому один из её участков, который пересекается с продолжением Каспийской улицы, решено убрать в коллектор, чтобы не наносить вред природе.

"Данный участок предполагает строительство 5 мостовых сооружений, 3 из которых мы сейчас наблюдаем на данной развязке, 2 мостовых сооружения предполагают связать улицы Липецкую, Бакинскую и Каспийскую. Так же транспортный тоннель под улицей Бакинской", - пояснил Евгений Бударин.

Такие новые дороги и составляют транспортный каркас города – это сеть улиц и магистралей, по которым не могут ездить грузовики массой свыше двух с половиной тонн. Пропускная способность увеличивается, а вероятность появления заторов снижается. И это становится возможным в том числе и благодаря развязкам, которые сейчас строят на проблемных участках. Один из таких объектов - в районе деревни Мамыри. Поэтому сейчас там возводят беспрепятственный и удобный подъезд к будущей станции метро "Корниловская" строящейся Троицкой линии.

"Данная транспортная развязка позволяет нам совершить съезд с основного хода Калужского шоссе при движении в центр. Левоповоротный съезд обеспечивает бессветофорное движение до поселений Мосрентген и Сосенское", - отметил Игорь Комаров, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

Большинство строящихся сейчас развязок завершат уже в будущем году. А всего за предстоящие 12 месяцев планируют построить ещё свыше 170 километров дорог.