В Москве провели благотворительную акцию "Рождественский подарок"

Чтобы мечты сбывались! В Москве прошла благотворительная акция "Рождественский подарок". В минувшие выходные любой желающий мог стать помощником Деда Мороза.

Для этого на сайте фонда "Подари подарок" надо было выбрать человека или семью, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И передать им то, что им особенно необходимо. Это продукты, одежда, бытовая техника, мебель, лекарства, канцтовары, книги или игрушки.

Подарки волонтеры старательно упаковывали. Чтобы как можно быстрее отправить адресатам. Кроме того, гостей ждали мастер-классы, квесты, чаепитие и новогодняя фотоссесия. Акция продлится до конца декабря.